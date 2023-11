Câmara de Oliveira do Bairro premeia sucesso desportivo das associações

Foram quatro as associações desportivas contempladas com mais 8.400 euros.

A Câmara de Oliveira do Bairro premiou o sucesso desportivo de quatro associações desportivas do concelho, com mais 8.400 euros em apoio financeiro. Esta verba junta-se ao estipulado nos contratos assinados em agosto passado relativos a apoios atribuídos pela autarquia, no valor global de cerca de 186 mil euros.

As associações que agora viram o seu mérito reconhecido, à luz do Regulamento Municipal de Apoio às Associações, foram o Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), o Frei Gil Voleibol Clube (FGVC), a Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça (ADREP) e o Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro (CGOB).

Os feitos desportivos do CAOB resultaram num acréscimo de apoio de 3.071,25 euros, a somar aos 8.347,75 euros já atribuídos este ano, referentes às restantes medidas de Apoio às Associações.

No caso do FGVC, o valor do acréscimo é de 1.125 euros, a que se somam 11.336,50 euros, já atribuídos no âmbito das medidas referidas.

A ADREP vai receber mais 1.462,50 euros, tendo-lhe já sido atribuído um valor de 72.140,50 euros, de acordo com outras medidas.

Por fim, o CGOB vai receber mais 2.741,25 euros, para além dos já recebidos 7.182,50 euros.

“Este acréscimo aos apoios regulares, que foi aprovado por unanimidade em sede de reunião de câmara, é para nós uma enorme satisfação, porque representa o mérito dos nossos atletas e dirigentes, aos quais tentamos dar, ou ajudar a criar, as condições possíveis para que se desenvolvam saudavelmente enquanto desportistas e cidadãos”, referiu Susana Martins, vereadora do Desporto, (na foto).