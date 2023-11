Escola de Artes da Bairrada homenageia alunos e parceiros

Durante a Gala do 20.º aniversário, que decorreu no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, foi apresentado o CD “Mãos – 20 anos EAB”, gravado já este ano.

A Escola de Artes da Bairrada esteve em festa no passado sábado, 18 de novembro, com a celebração do 20.º aniversário.

A festa fez-se à volta de uma gala, um espetáculo de grande qualidade que decorreu no Quartel das Artes (QA), em Oliveira do Bairro, envolvendo toda a comunidade educativa, que serviu ainda para apresentar o CD comemorativo dos 20 anos da EAB e homenagear três entidades que estiveram na sua fundação: a União Filarmónica do Troviscal, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o Ministério da Educação.

Fazendo jus ao lema da escola “A afinar talentos desde 2003”, a gala lotou quase por completo o QA e os muitos aplausos foram uma constante ao longo de quase duas horas de espetáculo, intercalado com testemunhos em vídeo de ex-alunos, ex-diretores e ex-professores, mas também pelas habituais entregas de diplomas aos alunos que concluíram ciclos letivos.

Mas um dos momentos altos foi, sem dúvida, a apresentação do CD “Mãos – 20 anos EAB” gravado no QA, em abril deste ano, prova de que nesta escola se moldam artistas, mas também sensibilidades. Um CD que pode ser adquirido na EAB e, quem sabe, traduzir-se numa bela prenda de Natal.

