Bolo de maçã

Ingredientes:

4 maçãs picadas

100 g de passas

1 c. (sopa) de canela

2 chav. de farinha de trigo

1 c. (sopa) de fermento em pó

1,5 chav. de açúcar

150 g de manteiga derretida

3 ovos batidos com uma colher de açúcar

Preparação:

Unte uma forma de tarte com margarina e forre-a com papel vegetal.

Espalhe as maçãs picadinhas no fundo da forma, deite as passas e polvilhe tudo com canela.

À parte, misture a farinha, o fermento, o açúcar e a manteiga derretida. Por fim, incorpore os ovos batidos com o açúcar.

Deite esta mistura sobre as maçãs.

Leve ao forno a cozer durante cerca de 45 minutos. Desenforme depois de fria. Polvilhe com canela na hora de servir.