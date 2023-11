Magusto Solidário no Luso angaria fundos para a Portugal AVC

O Grande Hotel de Luso e as Termas de Luso irão promover a ação Magusto Solidário, com o objetivo de angariar fundos para doação à Portugal AVC, uma entidade associativa de âmbito nacional, constituída por e para sobreviventes de AVC, familiares, cuidadores e profissionais de saúde.

De acordo com a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral – SPAVC, Portugal é, na Europa Ocidental, o país com a taxa de mortalidade mais elevada, sobretudo na população com menos de 65 anos.

O Grande Hotel de Luso e as Termas de Luso dispõem de programas conjuntos com a premissa de promover um estilo de vida mais equilibrado, conjugando o termalismo e hidrologia à alimentação saudável, exercício físico e tempo de descanso com qualidade. Nesse sentido, a escolha da Portugal AVC é reforçada com o enquadramento do Grande Hotel de Luso e Termas de Luso com a causa e missão da associação, de promover “iniciativas que visem, por um lado, contribuir para prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) e suas consequências, e, por outro, contribuir para a resposta às necessidades sentidas pelos sobreviventes de AVC, seus familiares, cuidadores, e outros”.

A ação irá decorrer até 3 de dezembro, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h30, com um assador de castanhas tradicional em frente ao Grande Hotel de Luso. O valor de cada cartucho de castanhas será de 4 euros, e contribuirá não apenas para a participação no evento, mas também proporcionará aos participantes a chance de ganhar um voucher de uma noite no Grande Hotel de Luso, para 2 pessoas, em Meia Pensão, com acesso ao Luso Wellness Center (ginásio e piscinas do hotel) e Circuito Acqua Sensations – 60 minutos – nas Termas de Luso.

Cada cartucho adquirido corresponderá a uma entrada no sorteio do voucher, oferecendo a oportunidade única de conhecer mais de perto o Grande Hotel de Luso e Termas de Luso.

Serão ainda sorteados dois vouchers, com as mesmas condições de oferta do anterior, para quem tirar uma fotografia com o cartucho e partilhar nas redes sociais identificando o @grandehoteldeluso e @termasdeluso. Vencem as duas fotografias mais originais, uma por cada plataforma digital. Os sorteios serão realizados no dia 4 de dezembro e visam incentivar a participação ativa, ao mesmo tempo que proporcionam às famílias uma experiência única, colaborando de maneira significativa com esta nobre causa.