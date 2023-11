O. do Bairro: Associação PROMOB com nova equipa e novos desafios

Oliveira do Bairro

A PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, elegeu, no passado sábado, os novos dirigentes para o triénio 2023 – 2026.

Com equipa renovada, este ato eleitoral marca mais um passo na prossecução dos objetivos, missão e valores da Associação, que promove a cultura, as artes e a sustentabilidade em torno da comunidade da zona poente de Oliveira do Bairro.

Da nova equipa de dirigentes fazem parte Daniel Reis, Telmo Domingues, Ricardo Regalado, Marinela Fernandes, Eduarda Mota (dos anteriores órgãos sociais) e ainda António Leandro, Beatriz Rodrigues, Benedicte Garrido, Carina Oliveira, Carlos Raposo, Carolina Silveira, Fausto Campolargo, João Paulo Teles, Manuel Pereira e Maritza da Rita.

“Os novos órgãos sociais estão determinados a dar continuidade ao legado dos anteriores dirigentes, estabelecendo ligações cada vez mais fortes com a comunidade e promovendo o desenvolvimento da cena cultural, artística e recreativa local”, diz nota da PROMOB, apontando que o compromisso vai além da promoção de espetáculos e atividades, albergando também o desejo de fazer da Associação um espaço de acolhimento e apoio a todos os que sonham criar cultura e mobilizar a comunidade.

Um dos principais objetivos da equipa é levar a cabo um projeto de renovação da sede, criando as condições necessárias para a ir “habitando de forma segura e progressiva, transformando-a num centro vibrante de expressão cultural e artística”.

A Assembleia Eleitoral contou, ainda, com alguns momentos simbólicos, nomeadamente, a transição dos membros dirigentes cessantes para o estatuto de sócios beneméritos e das duas fundadoras da Associação, Gladys Oliveira e Isabel Freitas, a sócias honorárias. Em tom de homenagem, a Sala “Útero”

da PROMOB, biblioteca e sala de estar, foi também batizada em honra das duas associadas, sublinhando a sua marca indelével.