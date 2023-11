Pais exigem espaço exterior coberto no Centro Escolar das Avelãs

Os pais e encarregados de educação dos alunos do Centro Escolar das Avelãs (Avelãs de Caminho/Avelãs de Cima), do Agrupamento de Escolas de Anadia, estão indignados com o que dizem ser “a qualidade oferecida pelo espaço exterior do mesmo”. Por isso, efetuaram um abaixo-assinado, que reuniu mais de sete dezenas de assinaturas, com o objetivo de pressionar e exigir da câmara municipal “um espaço coberto no exterior” e que não existe, desde 2014, altura em que este novo equipamento escolar abriu portas.

