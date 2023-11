Workshop gratuito sobre café no Espaço Inovação Mealhada

“Da planta até à chávena” é o nome da formação gratuita sobre café, organizada pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (Delegação de Aveiro), em parceria com a Academia Barista, e que se vai realizar na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, entre as 15h e as 18h, no Espaço Inovação Mealhada.

A formação destina-se a todos os que pretendam especializar-se no conhecimento dos vários tipos de café, na preparação criativa e original de bebidas com café, na preparação de Slow coffee, na execução de Latte art, bem como nos procedimentos necessários à manutenção dos equipamentos de café.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Os interessados podem inscrever-se na Academia AHRESP através do site www.ahresp.com ou contactar a Delegação da AHRESP de Aveiro, através do número 234 482 127.