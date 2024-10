Semana da Juventude em Anadia com balanço positivo

O Município de Anadia dedicou a semana, de 23 a 28 de setembro, à juventude do concelho, com um conjunto de atividades direcionadas para as camadas jovens do concelho, nomeadamente workshop, conferência, masterclass, culminando com o Festival Anadia Jovem que atraiu milhares de jovens. O vereador da Câmara Municipal de Anadia, Lino Pintado, com o Pelouro da Juventude, faz um “balanço extremamente positivo” das iniciativas.

A semana começou com um workshop dedicado às “Finanças inteligentes: o teu futuro começa agora”, dinamizado por Ana Januário, economista e educadora financeira certificada. Seguiu-se a conferência “Começar Hoje” que lotou o Cineteatro, trazendo a Anadia um leque de reputados oradores nacionais, de onde se destacam Jorge Faustino, Ricardo Carriço, Mariana Barbosa, Rui Bairrada, Rita Piçarra, Alexandra Lemos e Bárbara Tinoco. A atividade de desportos de Aventura que deveria ter acontecido no Parque Urbano, teve de ser cancelada, devido às condições atmosféricas que não permitiram a sua realização. Destaque ainda para a masterclass subordinada à temática “Falar em público e Técnicas de Apresentação”, dinamizada por Alexandra Ataíde, da Universidade de Aveiro.

A semana culminou em grande com o Festival Anadia Jovem que, durante dois dias, decorreu no Vale Santo, atraindo milhares jovens do concelho e não só. Vaskiiito, Mizzy Miles, Sara Santini, Dj’s Pedro Moniz, André Cardoso, Applause Band, Badoxa, Kiss Kiss Bang Bang, Mr. White e Tiede animaram o palco do Festival.

Para Lino Pintado, o “balanço da Semana da Juventude é extremamente positivo, não só pela qualidade das ações realizadas, mas também pela forte adesão que tiveram, por parte do público jovem”. Destacou a conferência “Começar Hoje” que contou com “oradores nacionais de excelência, com um grande impacto nos jovens, bem como nos professores”, realçando ainda o envolvimento, nesta iniciativa, do Agrupamento de Escolas de Anadia, do Colégio Nossa Senhora da Assunção e da Escola Profissiional de Anadia.

Relativamente ao Festival Anadia Jovem, o “balanço é também muito positivo”, sublinha Lino Pintado, acrescentando que a adesão “excedeu as expetativas, inicialmente previstas, com duas noites de forte adesão de público”. Por outro lado, destacou “a forma ordeira como o Festival decorreu sem registo de qualquer tipo de problema”.

A Semana da Juventude enquadra-se no conjunto de ações de apoio à juventude dinamizadas pelo Município de Anadia, proporcionando momentos de aprendizagem, partilha e lúdicos.