“Bairrada certificada é a única forma de valorizar o que somos e para onde vamos”

No último sábado do mês de novembro de cada ano, a tradição cumpre-se religiosamente, levando a Confraria dos Enófilos da Bairrada até ao Palace Hotel do Bussaco onde, desde 1979, ininterruptamente, realiza o Capítulo, a cerimónia maior da agremiação bairradina. Os salões do palácio estiveram repletos, juntando mais de 150 pessoas.

Os cumprimentos iniciais às instituições presentes – Direção Regional de Agricultura, Municípios da Mealhada, Anadia, Águeda, Cantanhede e Oliveira do Bairro, Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) – couberam à presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada, Célia Alves.

A líder da direção da Confraria fez um resumo da atividade desenvolvida ao longo dos anos de exercício das funções, na qual destacou as cerimónias de comemoração dos 40 anos, durante as quais foram desenvolvidas diversas ações, entre elas a inédita criação de um vinho com o cunho da Confraria, o qual resultou de um contributo de vários produtores, cabendo a enologia a António Dias Cardoso, confrade e Presidente da Assembleia Geral da Confraria.

Para além do contributo da Confraria nas comemorações das também quatro décadas da criação da Região Demarcada, Célia Alves traçou, igualmente, um retrato dos tempos de penumbra coincidentes com a pandemia e da resiliência da Confraria em realizar, ainda que de modo simbólico, os atos solenes mais simbólicos da mesma, bem como levar a cabo, de modo ininterrupto, o Concurso Melhores Vinhos da Bairrada, que contou, em 2023, com a 43.ªedição.

