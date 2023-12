Papos de Anjos em calda de laranja

Ingredientes:

8 gemas + 1 ovo inteiro

Manteiga para untar

Calda:

300 g de açúcar

1 laranja

1 pau de canela

7,5 dl de água

Preparação:

Calda: ferva durante 20 minutos a água juntamente com a laranja cortada em rodelas, o açúcar e o pau de canela. Retire do lume e deixe arrefecer.

Ligue o forno a 180 ºC. Barre pequenas formas com manteiga e coloque-as num tabuleiro.

Deite as gemas e ovo numa tigela e bata-os muito bem durante 15 minutos.

Retire, desenforme e, com a ponta de uma faca faça um pequeno golpe na parte inferior da cada “papo de anjo”.

Coloque-os numa tigela e regue-os com a calda previamente arrefecida.

Aguarde 1 hora antes de servir.