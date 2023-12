Homem de 29 anos detido em Vagos por violência doméstica

Um homem de 29 anos foi detido por violência doméstica, no concelho de Vagos. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, que durava há cerca de 15 dias, os militares da GNR de Vagos deram cumprimento a um mandado de detenção e de busca, que culminaram na detenção do suspeito.

Foi também apreendido algum material, nomeadamente 364 doses de canábis em folha; 40 doses de canábis em resina; 6.000 euros em numerário; duas armas de fogo transformadas; uma arma de pressão; sete caixas de chumbos; e diverso material de cultivo e acondicionamento de produto estupefaciente.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Estarreja, no dia 16 de dezembro, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, através de controlo por pulseira eletrónica.

Crime público

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: