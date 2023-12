Joel Sampaio já não é o treinador do Anadia FC Futebol SAD

“O processo não estava a funcionar, como tal tinha de haver uma mudança.” Foi com esta síntese que Rodolfo Kussarev, presidente do Anadia FC Futebol SAD, deu conta a JB da saída do treinador Joel Sampaio, e ainda de Bruno Cunha (treinador-adjunto) e de Luís Araújo (analista) do comando da equipa sénior principal, após a derrota frente à Sanjoanense.

O Anadia é neste momento sexto classificado da Série A da Liga 3, a apenas um ponto dos lugares de acesso à fase de subida. A equipa bairradina recebe, este sexta-feira, dia 8, o líder Felgueiras, jogo com início marcado para as 19h30, e já deverá haver novo treinador.

“Aos três um obrigado pelo trabalho e esforço desempenhado ao longo destes meses. Desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro próximo”, escreveu a administração da SAD nas redes sociais.