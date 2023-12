Por nossa fortuna, vivemos numa região vitivinícola com uma riqueza e variedade extraordinária, que nos permite escolher entre brancos, rosados, tintos e, claro, os espumantes.

Não sei se acontece o mesmo com os leitores, mas, comigo, a aproximação do Natal é geradora de imensas dúvidas sobre que vinhos devem acompanhar cada um dos momentos especiais partilhados com a família mais próxima.