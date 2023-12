Pai Natal chegou no Flint e fica até dia 23 em Vagos

Muito aguardado pela população, aí está o “Vagos, o Nosso Natal”. Inaugurado no passado sábado, com pompa e circunstância como manda a tradição, vai durar até ao dia 30 deste mês.

A cerimónia decorreu no Largo da Biblioteca Municipal João Grave, onde dezenas de pessoas estavam à espera do Pai Natal, que chegou a bordo do Flint, a velha viatura dos Bombeiros Voluntários de Vagos, acompanhado por elementos da Banda Vaguense, com o apoio da GNR. O “Pai Natal inicia a sua Viagem” no dia 23, às 15h, mas antes fará as suas despedidas pelos vários locais do evento.

Na abertura, o presidente da Câmara, Silvério Regalado, desafiou os presentes a “aproveitarem este evento”. Ali também marcou presença o presidente do Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida, que reconheceu serem “iniciativas como estas que fazem com que mais pessoas visitem a região”.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 21 de dezembro.

Eduardo Jaques/Colaborador