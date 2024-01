Casal de Cadima e Murtede recebem ciclo de teatro amador de Cantanhede

Depois da abertura, a 20 de janeiro, com o espetáculo “60 Anos de Carreira. António Sala – O Comunicador”, perante uma assistência que encheu o Multiusos de Febres, o Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede tem a sua primeira jornada no próximo fim de semana com as estreias das peças de dois grupos cénicos nas comunidades onde desenvolvem a sua atividade.

No sábado, dia 27 de janeiro, às 21h30, o Grupo de Teatro da Associação Cultural e Desportiva do Casal apresenta na sua sede, na Freguesia de Cadima, duas comédias.

Uma delas, intitulada “Milagre no Convento de Santa Maria-Joana”, retrata a história ocorrida numa loja conventual, cujas vendas financiam as boas obras das Irmãs Ervanárias. O famoso elixir de Santa Maria-Joana perdeu todo o esplendor de outrora, a ponto de pôr em risco a economia desta peculiar comunidade. Feliz ou infelizmente, a Irmã Ana, que estava encarregue da destilaria do Convento, morre, pelo que teve de ser substituída pela Irmã Inês, uma freira noviça revolucionária, que encarava aquela delicada e exigente função numa perspetiva um pouco mais heterodoxa. E foi assim que, ao tentar renovar a fórmula do elixir acrescentando uma erva misteriosa à preparação, fez dele um sucesso que viria a dar muito que falar…

No final da peça, segue-se o já habitual “Cortar na Casaca” sketch de pendor musical em que o grupo de teatro, através da sátira e do bom humor, faz crítica social e as políticas locais e nacionais.

No domingo, dia 28 de janeiro, às16h, é a vez do Grupo de Teatro Experimental “A Fonte” de Murtede subir ao palco da sua sede para representar “Família, Família, Negócios à Parte”. Trata-se de um enredo de Cristina Serém e Daniela Almeida que se desenrola em torno da personagem de Carlos António Coutinho de Marialva, empresário do ramo vinícola do concelho. Numa das suas viagens de negócio, contrai uma doença rara, que o deixa em estado vegetativo. Com um prognóstico muito reservado, a sua perspetiva de vida é curta, podendo ser meses, semanas ou até dias. A sinopse do espetáculo deixa no ar dúvidas sobre o caso, lembrando que, “por mais que a sociedade evolua, a ambição e o individualismo continuam a reinar nesta sociedade dita civilizada”.