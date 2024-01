Cerca de 600 ninhos de vespa asiática inativados no município de Anadia

Cerca de 600 ninhos de vespa velutina, vulgarmente conhecida por vespa asiática, foram eliminados no Município de Anadia no último ano, em vários pontos do concelho.

As freguesias com mais ninhos intervencionados foram Sangalhos, a UF Arcos e Mogofores, e a UF Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas. Por sua vez, Moita e Avelãs de Caminho registaram menos ninhos. Agosto e setembro foram os meses em que houve uma maior intervenção, por parte do Município.

De referir que, no concelho, a inativação de ninhos de vespa asiática é feita exclusivamente por uma equipa especializada do Município. Após a intervenção de cada ninho é colocada uma fita para sinalização da ocorrência.

Os avistamentos de ninhos de vespa asiática devem ser reportados aos serviços municipais, através da Linha Verde 800 207 081, em dias úteis e durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal. Estas comunicações poderão ainda ser realizadas, através da Linha Anadia Segura (808 231 112), disponível 24 horas por dia, ou, em alternativa, no portal StopVespa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Recorde-se que os primeiros ninhos de vespa asiática começaram a ser detetados no Município de Anadia, em 2016. Apela-se à população para que não deve mexer nos ninhos e, de forma alguma, tentar inativá-los por meios próprios.