Francisco Alves entrou à campeão com a nova camisola

Grande início de época para a ABTF Betão – Bairrada Cycling Team e para Francisco Alves. Vindo do Cantanhede Cycling/2W Engenharia, o jovem ciclista, primeiro ano de júnior, teve estreia de sonho com a nova camisola ao conquistar a camisola de campeão nacional na corrida por pontos no Campeonato Nacional de Pista, que decorreu no passado fim de semana no Velódromo Nacional em Sangalhos.

No final da prova, Francisco Alves referiu que “estou muito contente por entrar a ganhar na temporada e mostrar desde já o que valho na equipa. Já senti uma boa conexão com os meus novos colegas, que foram fundamentais para este título”.

Ainda na corrida por pontos, os seus colegas João António e Bernardo Leal terminaram em 8.º e 11.º lugar, respetivamente.

Na prova de scratch, ainda no escalão de juniores, Bernardo Leal classificou-se em 6.º lugar, João António em 8.º e Francisco Alves terminou na 12.ª posição.