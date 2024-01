GNR recupera 5 mil euros de material furtado em loja de Oiã

A ação contou com o reforço de militares dos Postos Territoriais de Bustos, Sangalhos e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia.

A GNR de Oliveira do Bairro recuperou, no passado domingo, material no valor de 5 mil euros, que havia sido furtado de um estabelecimento comercial, localizado no centro da vila de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local onde tinham sido avistados os alegados autores do furto que, quando se aperceberam da presença dos militares, tentaram colocar-se em fuga.

No seguimento das diligências policiais, foi possível recuperar diverso material furtado, cujo valor pode ascender a cerca de 5.000 euros.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.

