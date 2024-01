Militar ferido em acidente entre viatura do Exército e três carros na A1 em Oiã

Acidente envolveu quatro veículos, um deles pesado e do Exército Português. Os outros três feridos, ligeiros, foram assistidos no local.

Foto: DR

Um militar ficou gravemente ferido ao início da tarde desta quinta-feira na A1, em Oiã, Oliveira do Bairro, na sequência de uma colisão entre uma viatura pesada do Exército e três automóveis ligeiros.

As outras três vítimas do acidente sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido assistidas no local e não precisaram de ser transportadas para o hospital.

O alerta foi dado por volta das 12h para este acidente, ocorrido no sentido norte/sul, em Oiã, chegando a cortar a A1 nos dois sentidos. Entretanto, a circulação ficou condicionada.

No local do acidente estiveram os Bombeiros de Aveiro Velhos, Mealhada e Oliveira do Bairro, assim como o Destacamento de Trânsito da GNR. Também prestaram socorro as equipas da VMER de Aveiro e de Coimbra. Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil da Proteção Civil, estiveram no local 33 operacionais, apoiados por 15 viaturas.