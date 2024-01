Município recolheu em meio ano mais de 180 toneladas de resíduos biodegradáveis

A recolha de resíduos biodegradáveis está a crescer no concelho de Oliveira do Bairro. Entre junho e dezembro do ano passado, o município recolheu mais de 180 toneladas destes resíduos, numa altura em que o serviço já chegou a todo o concelho, uma vez que até junho fazia parte de um projeto piloto iniciado com apenas 50 habitações, tendo recolhido pouco mais de uma tonelada e meia, vendo depois disparar os números.

