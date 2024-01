Natal e Ano Novo com 24 mortes nas estradas e quase 100 feridos graves

Foto: GNR

No balanço da Operação Natal e Ano Novo, da GNR, foram registados 4.286 acidentes, dos quais resultaram 24 vitimas mortais, 97 feridos graves e 1.234 feridos leves.

Os dados conhecidos esta quinta-feira dão conta ainda, na fiscalização rodoviária, o registo de 152.639 condutores fiscalizados, dos quais 1.863 conduziam com excesso de álcool e, destes, 865 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 402 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

A operação da GNR, entre os dias 15 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, detetou 33.175 infrações, entre elas 8.083 por excesso de velocidade, 998 excessos de álcool, 1.097 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 814 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 2.910 por falta de inspeção periódica obrigatória e 1.022 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No que diz respeito às ações de prevenção, sensibilização e fiscalização, a GNR efetuou 796 ações de sensibilização no âmbito do comércio seguro, abrangendo 12.127 comerciantes. Foram efetuadas 655 ações de sensibilização no âmbito dos idosos em segurança, tendo sido visitados 8.232 idosos neste período festivo.

No que respeita ao combate da criminalidade, a operação deteve 84 pessoas por tráfico estupefacientes, 42 detidos por posse ilegal de armas ou armas proibidas, 89 detidos por furto e 11 detidos por roubo.

No âmbito do controlo costeiro e fronteiras, a GNR fiscalizou 947 embarcações, controlando 109.975 passageiros no espaço Schengen e 22.065 fora do espaço Schengen.

Po último, no âmbito fiscal e aduaneiro, foram realizadas 192 ações de fiscalização, tendo sido detetadas 549 contraordenações e cerca de 323.686,32 euros em mercadoria apreendida.

A Operação Natal e Ano Novo 2023 da Guarda Nacional Republicana pretendeu cumprir dois objetivos: A diminuição da criminalidade geral, com ênfase na prevenção de ilícitos criminais, através de ações de sensibilização e patrulhamento e o reforço do policiamento de proximidade junto das pessoas mais vulneráveis; E a diminuição da sinistralidade rodoviária, através de ações de fiscalização orientadas para os locais de maior fluxo rodoviário, especialmente nos períodos do Natal e do Ano Novo.