Peito de peru recheado com chouriço e tâmaras

Ingredientes:

1 peito de peru com pele

Sal, pimenta e c (chá) de colorau

1/2 limão (sumo) e 1 cebola

4 dentes de alho

100 g de bacon

100 g de margarina

2 maçãs

300 g de bróculos

Sal e 2 tomates

Recheio:

1/2 chouriço de carne caseiro

200 g de tâmaras sem caroço

Rama de cebola

Marinada

1 laranja e 250 g de chalotas

8 dentes de alho e 1 ramo de salsa

1 malagueta e 2 paus de canela

1 ramo de louro e 4 cravinhos

1 c (sopa) de pimenta rosa

1 c (chá) de açafrão

2,5 dl de vinho branco

Preparação:

De véspera, abra o peito de peru com uma faca bem afiada, de forma a obter uma placa de carne. Tempere com sal, pimenta, colorau e o sumo de limão. A seguir, corte o chouriço em três tiras e descaroce as tâmaras.

Disponha sobre a carne a rama de cebola, chouriço e as tâmaras. Enrole com cuidado, deixando o recheio no interior.

Ate com fio de cozinha, apertando ligeiramente. Misture todos os ingredientes da marinada num recipiente e regue a carne. Deixe marinar até ao dia seguinte.

No dia, escorra a carne do tempero e disponha num tabuleiro sobre a cebola e os alhos picados, o bacon em pedaços e o louro. Disponha a margarina por cima e leve ao forno a 180°C, durante uma hora, regando ocasionalmente com o próprio molho. Entretanto, corte as maçãs em gomos, separe os brócolos em ramos e coza em água fervente temperada com sal por três minutos. Junte à carne, com o tomate em rodelas nos últimos cinco minutos.