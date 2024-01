Carne de Porco à Alentejana

Ingredientes:

INGREDIENTES

800 g de carne de porco

2 c. (sopa) de massa de pimentão

3 dentes de alho

2 folhas de louro

Sal e pimenta

2 dl de vinho branco

800 g de amêijoas

1 kg de batatas cozidas com a pele

Óleo ou azeite para fritar

2 c, (sopa) de banha

Picles

1 limão

Preparação:



Corte a carne aos cubos e tempere com a massa de pimentão, os alhos esmagados, as folhas de louro, sal e pimenta. Regue com o vinho branco, envolva bem e deixe tomar gosto, durante cerca de quatro horas.

Entretanto, coloque as amêijoas em água com sal, durante duas horas, para perderem a areia. Findo esse tempo, lave-as muito bem em água corrente. Reserve.

Pele as batatas e frite-as em gordura quente. Escorra sobre papel absorvente e reserve.

Aqueça a banha numa frigideira grande e junte a carne bem escorrida. Deixe fritar, mexendo de vez em quando. Junte depois a marinada e deixe ferver por cerca de dois minutos.

Acrescente as amêijoas, mexendo de vez em quando, até abrirem. Adicione a salsa picada, as batatas, picles picados e decore com rodelas de limão. Sirva de imediato.