Praia da Vagueira volta a cumprir tradição com primeiro banho do ano

Tradição cumprida na Praia da Vagueira, no “1º Mergulho do Ano” de 2024. Manhã de sol, apresentando condições ideais para esta atividade, com a presença de nadadores salvadores e bombeiros, que juntou para cima de 200 participantes. Várias centenas de populares assistiram ainda ao evento, desde o passadiço da conhecida “melhor praia do mundo”.

Tudo “correu de feição”, foi assinalado pela organização (NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, que contou com o apoio do município), tendo sido ultrapassados “todos os recordes”. De registar, conforme tem sido habitual, a ação solidária – mediante “5 mergulhos” por inscrição.

Depois do mergulho foi servido, no Espaço Museológico, o reconfortante “pequeno almoço” especial, com espumante, chocolate quente e a tradicional caneca com motivos do evento.

Recorde foi também a receita angariada, que este ano reverteu a favor da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos.

Eduardo Jaques/Colaborador