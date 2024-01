Protocolo entre o Município e os Bombeiros de Mira vale 220 mil euros

O protocolo de colaboração assinado, na passada quarta-feira, dia 17, entre o Município de Mira e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira é um importante passo para fortalecer a cooperação técnica e científica entre ambas as instituições.

O autarca Artur Fresco destaca que “o apoio financeiro de 220 mil euros à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Mira é o maior já concedido a esta instituição”. Segundo o presidente da câmara municipal, “este suporte visa proporcionar melhores condições de trabalho a todos os homens e mulheres que servem a instituição, pela disponibilidade e dedicação à nossa população, demonstrada diariamente e nos mais diversos cenários.”

O documento estabelece as diretrizes para a cooperação operacional, logística e financeira, com o objetivo de garantir Serviços Operacionais Mínimos do Corpo de Bombeiros mantidos pela associação, sendo esta responsável pela resposta a operações de proteção e socorro na área geográfica do concelho de Mira, bem como pela sustentação logística das operações no âmbito do SIOPS (Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro).

No ato de assinatura do protocolo, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Artur Fresco, e membros da direção da AHBVM, liderados pela presidente Alda Leça.