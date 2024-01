Psicóloga Bárbara Baptista apresenta livro infanto-juvenil em Anadia

A psicóloga clínica e escritora Bárbara Baptista vai apresentar, no próximo dia 27 de janeiro, pelas 11h, na Biblioteca Municipal de Anadia, a sua mais recente obra literária. “Maria Limão” é o título desta sua segunda obra literária.

Editado pela Editora Alfarroba, tendo como principal objetivo promover as competências socioemocionais nas crianças e jovens. As temáticas versadas são o bullying e o luto, mas também a esperança e a importância dos afetos e da empatia, tão necessárias a ser trabalhadas com o público infanto-juvenil.

A obra é, segundo a autora, “um ponto de partida para para falar de temas muito importantes de uma forma ligeira, mas séria”.

Bárbara Baptista é natural da Curia e reside em Anadia. Estreou-se com a obra infantil “O Macaquinho Pê tem medo de bananas”, obra editada em 2019.

Atualmente, trabalha em contexto escolar.