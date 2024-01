Recuperação de material furtado e homem de 32 anos constituído arguido

Furto aconteceu em Cantanhede, mas as autoridades recuperaram o material furtado na Mealhada.

Um homem de 32 anos foi constituído arguido por furto em Cantanhede, disse esta quarta-feira fonte policial.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede, recuperou, entretanto, no passado dia 22, o material alegadamente furtado por aquele suspeito, no concelho da Mealhada.

No seguimento da investigação por furto em veículo, ocorrido na cidade de Cantanhede, os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca numa oficina e num veículo, tendo sido recuperado e apreendido quatro jantes de veículo automóvel, quatro pneus e um telemóvel.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cantanhede.