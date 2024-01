Rotary de Oliveira do Bairro presta homenagem a Mário Braga

O Rotary Club de Oliveira do Bairro vai realizar um almoço de homenagem a Mário Braga, no próximo dia 28 de janeiro, no Restaurante 2 Telheiros.

“Ao longo da sua vida, Mário Manuel dos Santos Braga tem demonstrado uma grande e inequívoca dedicação à sua comunidade, destacando-se de sobremaneira na criação e desenvolvimento do tecido associativo”, justifica o Rotary.

Mário Braga tem colocado o seu saber e a sua dedicação ao dispor de várias associações e em diversas áreas, nomeadamente no Desporto, sendo dirigente da ADREP (Palhaça) durante 16 anos, presidente da direção por 19 anos, e desde 2019 até a atualidade como presidente da Assembleia Geral; Social, enquanto dirigente no Corpo Nacional de Escutas – esteve ao serviço durante 33 anos, ocupando atualmente o cargo de Chefe de Agrupamento.

Foi também presidente da Associação de Pais das Escolas Primárias da Palhaça e membro do Conselho consultivo do Agrupamento de Escolas Horizontal de Oliveira do Bairro.

Ainda na vertente Social, destaca-se o Núcleo dos Cursilhos de Cristandade, onde foi coordenador e presidente do Secretariado Diocesano dos Cursilhos de Cristandade da Diocese de Aveiro.

O Rotary Club de Oliveira do Bairro entendeu que toda esta dedicação merece ser relevada publicamente. Para inscrição no almoço de homenagem ou para mais informações, contactar o Clube através de e-mail (rcobairro@gmail.com) ou dos telefones 968 139 050 ou 935 719 077.