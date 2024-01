Rui Valente deixa o comando técnico do Fermentelos

Rui Valente já não é treinador do Sporting Clube de Fermentelos. A decisão partiu do próprio técnico, que tinha chegado ao clube no início da temporada oriundo do Estarreja. Com ele saiu a restante equipa técnica composta por Eduardo Henriques, Pedro Valente, João Couras e Pedro Pires.

Nos últimos dois meses, o plantel tem sido assolado por muitas lesões, onde alguns jogadores muito possivelmente já não vão dar o seu contributo à equipa na presente época.

Vendo a cada jornada a falta de soluções para participar no competitivo Campeonato SABSEG (a uma jornada para o final da primeira volta, o Fermentelos ocupa o 10.º lugar com 18 pontos, mais quatro da primeira equipa acima da linha de água), Rui Valente pediu à direção da necessidade de contratar novos jogadores, mas, como não obteve resposta, decidiu demitir-se do cargo.

Recorde-se que o Fermentelos contratou dois jogadores, o guarda-redes João Ribeiro (ex-São Vicente Pereira) para colmatar a saída de Giulliano Cruci, que foi para o estrangeiro, e de Erick (ex-Santo André).