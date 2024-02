Desportista e praticante de plogging, afirma ter ficado chocada com a falta de civismo e atentados ambientais cometidos em caminho que liga Sangalhos à Murta.

A denúncia chega-nos através de uma jovem que, recentemente, num passeio de domingo, quando realizava um trilho pedestre entre as freguesias de Sangalhos e de Oliveira do Bairro se deparou com um triste e deplorável cenário.