Tó Miguel regressa ao ativo para treinar o Valonguense

Pedro Moniz não resistiu à série de seis jogos sem ganhar na Associação Desportiva Valonguense na Zona Sul da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Aveiro e deixou o comando técnico. Os dirigentes do clube do concelho de Águeda não perderam tempo e escolheram Tó Miguel para treinador.

Foto: Facebook da AD Valonguense

O Valonguense, que desceu de divisão na época passada, tem como objetivo o regresso ao Campeonato SABSEG. O clube canarinho liderou a Zona Sul da 1.ª Divisão praticamente toda a primeira volta, que terminou no passado fim de semana. Mas uma série de resultados negativos nas últimas jornadas, que conduziram o clube ao 7.º lugar com 19 pontos, a 8 do líder Vista Alegre, levaram a direção a prescindir dos serviços de Pedro Moniz.

Tó Miguel (à direita na foto), que terá como adjunto Chico Trabuka, foi o treinador escolhido para conduzir o clube canarinho a voltar ao escalão principal do futebol distrital aveirense.

O técnico bairradino, de 46 anos, treinou o Oliveira do Bairro e o Fermentelos, registando duas subidas de divisão da 1.ª Divisão ao Campeonato SABSEG.