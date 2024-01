Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro recebeu 84 médicos

Com o início deste novo ano e com o arranque de uma nova fase da reforma organizativa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente pelo alargamento a todo o território nacional das Unidades Locais de Saúde (ULS), a recém-criada ULS da Região de Aveiro recebeu hoje, dia 3 de janeiro, 84 médicos internos (26 Internos de Formação Especializada; 36 Internos de Formação Geral; 21 Internos de Medicina Geral e Familiar e 1 Interno de Saúde Pública).

A Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro integra o Centro Hospitalar do Baixo Vouga e o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar com o ACeS do Baixo Vouga. Hoje foi, também, dia de dar as boas vindas a duas residentes farmacêuticas que, a partir de hoje, iniciam a formação diferenciada nas áreas de Farmácia Hospitalar, nesta ULS.

O programa de receção decorreu esta manhã e teve como principal objetivo a apresentação das boas vindas aos 86 novos profissionais, visando a integração e a potenciação dos seus desempenhos na ULS da Região de Aveiro.