75 participantes no 4.º Estágio Regional de Defesa Pessoal em Vagos

Dezenas de atletas de todo o país estiveram no sábado, dia 17 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de Vagos, a participar no 4.º Estágio Regional de Defesa Pessoal, organizado pelo Núcleo de Vagos da Federação Portuguesa de Karate Contact, com o apoio do Município de Vagos da Associação de Defesa Pessoal de Portugal.

Neste estágio estiveram 75 participantes, oriundos de várias partes da região e do país, representando academias nomeadamente de Vagos, Ílhavo, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Viseu, Vila Velha de Ródão, Fundão, Covilhã, Castelo Branco, S. João da Madeira, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira, Ovar, Estarreja, Braga, Porto, Lisboa e Faro.

A tarde foi marcada pela aprendizagem e desenvolvimento de diversas variáveis técnicas associadas às sete disciplinas que compõem a Defesa Pessoal, num trabalho compactado de uma forma que dificilmente é conseguida apenas com o treino semanal.

Para Carlos Silva, o responsável do Núcleo de Vagos, que teve ao seu encargo a coordenação deste evento, o mesmo “redundou num sucesso absoluto, tendo sido uma bela jornada desportiva na área da Defesa Pessoal. Quero agradecer a presença das dezenas de academias e atletas presentes que tiveram a oportunidade de experimentar situações reais que podem ter aplicabilidade em pessoas de todas as idades.”

Ainda para Carlos Silva, que já leva 18 anos de ensino na área a Defesa Pessoal em Vagos, importa também “desmistificar o conceito de defesa pessoal associado a qualquer tipo de violência, sendo que esta reflete um conjunto de aprendizagens que permite que a pessoa possa deter uma maior autoconfiança, equilíbrio e disciplina.”

Presente neste evento esteve também o presidente da Câmara Municipal de Vagos em exercício, João Paulo Sousa, que saudou a iniciativa e todos os participantes, nomeadamente aqueles que tiveram a oportunidade de visitar Vagos.