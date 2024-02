Bombeiros de Vagos terminam peditório anual porta a porta

Foto de arquivo

Teve início a 4 de fevereiro e termina no próximo domingo, o peditório anual “Porta a Porta” a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos (AHBV). Em causa estava, este ano, a angariação de fundos destinados à aquisição de um novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), que a instituição garante ser “necessidade crucial para a missão de proteger a comunidade”.

No passado sábado, a “comitiva” esteve, de tarde, em Lombomeão, tendo percorrido, na manhã de domingo, Santo André, Fonte de Angeão e Covão do Lobo. A derradeira “etapa” vai percorrer na manhã de domingo, dia 3, as restantes freguesias, Ouca, Ponte de Vagos e Santa Catarina.

De referir que o montante angariado, até dia 18, é de 27.002,02 euros, como segue: UF de Vagos (6.929,14), Santo António (3.606,36), Soza (6.554,81), Gafanha da Boa Hora (5.325,38), Calvão (4.586,33).

Em mensagem publicada na rede social Facebook, a direção da Associação Humanitária agradece “a todos os que contribuíram para este resultado, aos civis, que connosco percorrem as ruas de cada uma das freguesias, e às Juntas de Freguesia que connosco colaboram”.

Eduardo Jaques/Colaborador