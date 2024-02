Terrina de atum com brócolos e couve flor

Ingredientes:

8 fatias de pão de forma

2 latas de atum

2 ovos

250 g de brócolos

250 g de couve-flor

Sal e pimenta

1 c (sopa) de manteiga

2,5 dl de molho bechamel

2 ovos cozidos

500 g de queijo ralado

5 dl de creme de espargos instantâneo

Preparação:



Comece por partir o pão aos pedaços e coloque-o numa travessa juntamente com o atum escorrido e lascado. À parte coza os brócolos e a couve-flor, ambos separados em ramos pequenos, por cinco minutos, em água fervente. Reserve o caldo.

Bata os ovos com o caldo anterior e junte-lhe o pão e o atum. Adicione-lhe também os legumes cozidos e a cebola picada. Tempere com sal e pimenta e envolva.

Coloque o preparado de atum dentro de um recipiente refractário untado com a manteiga. Depois cubra-o com o molho bechamel e disponha por cima os ovos cozidos, cortados às rodelas. Polvilhe com queijo ralado. Por fim leve a terrina ao forno a 190.º C por 30 minutos. Retire-a e deite por cima o creme de espargos, confecionado segundo as instruções da embalagem. Sirva de seguida.