Formação em marketing digital chega a Anadia

Dirigida aos agentes do setor do turismo, comércio e serviços, esta ação, gratuita, é realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

A primeira ação de formação, no âmbito do projeto “Formação + Próxima”, subordinada à temática “Marketing Digital: Como Promover o Seu Negócio Online”, vai ter lugar nos próximos dias 19, 20, 26 e 27 de fevereiro, no Edifício Serviços de Proximidade (Loja do Cidadão), na Praça da Juventude, em Anadia.

A iniciativa decorre do protocolo celebrado entre o Município de Anadia e o Turismo de Portugal e é dirigida aos agentes do setor do turismo, comércio, serviços e outros interessados em aprofundar os seus conhecimentos nesta área.

A ação, gratuita, é realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

Segundo nota de imprensa, esta ação formativa pretende “dar conhecimento em marketing digital para que os agentes de turismo, comércio e outros, autonomamente, possam desenvolver uma estratégia de comunicação com base em ferramentas online para chegarem, com sucesso, ao seu público-alvo.”

Redes Sociais, Criação e edição de páginas web em sistemas simplificados, Ferramentas Google, Ferramentas de criação e edição de conteúdos para a comunicação, e Bases de dados, nova legislação e Email/SMS marketing, são alguns dos conteúdos que irão ser abordados.

Para o mês de março estão previstas mais duas ações. A primeira será subordinada à temática: “Redes Sociais: conteúdos, métricas e reporting”, a ter lugar nos dias 12 e 13 de março, com a duração de seis horas. A segunda, “Animação do Ponto de Venda: como criar ambientes perfeitos?”, vai decorrer nos dias 18, 20 e 25 março, com a duração de nove horas.

Estas ações de formação decorrem da implementação do projeto “Anadia Digit@ll”, cuja candidatura o Município viu aprovada, no valor de cerca de um milhão de euros, no âmbito do programa “Bairros Comerciais Digitais” para potenciar o comércio local.