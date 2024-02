Hugo Paulo estreia-se como treinador na UD Bustos

O antigo jogador que se notabilizou ao serviço do Oliveira do Bairro durante longas épocas, volta às origens, pois foi na UD Bustos que iniciou a prática do futebol.

Agora, com 43 anos, terá a sua primeira experiência como treinador principal, com o grande objetivo de tirar a UD Bustos dos últimos lugares da Zona Sul do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão e garantir a respetiva manutenção. A sua estreia será na casa do Mourisquense, este domingo.

Hugo Paulo sucede a Sérgio Pereira que, por sua iniciativa, logo após o final do jogo em Válega, deixou de ser o treinador da UD Bustos. A passagem do técnico pelos bustoenses foi curta, tendo realizado apenas seis jogos, onde conquistou duas vitórias, um empate e sofreu três derrotas, deixando o clube no último lugar.