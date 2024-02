INOVA colabora na recolha de lixo na Praia da Tocha

A remoção dos resíduos foi realizada pela equipa de voluntários da Brigada do Mar no areal da Praia da Tocha.

A INOVA-EM colaborou com a equipa de voluntários da Brigada do Mar que esteve recentemente a recolher lixo no areal da Praia da Tocha.

A ação decorreu no âmbito do projeto “Panthalassa”, que prevê a retirada de 80 toneladas de resíduos da orla costeira portuguesa, ao longo de 350 quilómetros de areais (dos 943 quilómetros de costa), entre Viana do Castelo e Monte Gordo.

À semelhança de anos anteriores, a empresa municipal deu apoio logístico a esta ação, nomeadamente com a remoção dos resíduos recolhidos pelos voluntários e colocados em locais estratégicos das praias do Palheirão e da Tocha.

“A INOVA-EM tem no seu ADN a participação em iniciativas de cariz ambiental e no caso particular da Praia da Tocha, tudo fazemos para preservar a sua qualidade balnear, quer no que diz respeito à qualidade da água do mar, quer na limpeza dos areais”, refere o presidente do conselho de administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

Refira-se que entre os resíduos mais recolhidos estão as armadilhas para pesca de polvo, tradicionalmente conhecidas por alcatruzes. Trata-se de recipientes de plástico de dimensão considerável que a brigada do mar, através de uma parceria, reencaminha para reciclagem. A Brigada do Mar é uma ONGD portuguesa que desenvolve a sua atividade desde 2008 e tem como objetivo a descontaminação da orla costeira.