Projeto “O Tampinhas” distribui primeiro apoio

Junta de Oliveira do Bairro conseguiu atingir a marca de uma tonelada de tampinhas.

Oliveira do Bairro

A recolha de tampinhas de plástico, dinamizada pela Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, permitiu já a atribuição de um par de botas ortopédicas especiais para uma criança da Escola EB 2.3 Acácio Azevedo.

O projeto “O Tampinhas” conseguiu, no final do ano passado, atingir a recolha de uma tonelada de tampas de plástico, o que financeiramente foi traduzido no valor de 300 euros, dos quais 145 euros custearam este calçado para uma criança da educação especial daquele estabelecimento de ensino.

Entretanto, a verba restante aguarda nova candidatura ou candidaturas por parte da população para situações de comprovada carência económica ou urgente necessidade de equipamentos deste género, cuja atribuição será analisada posteriormente pela autarquia.

Leia tudo aqui ou na edição impressa de 8 de fevereiro.