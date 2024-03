Rafael Rodrigues renova pelo Benfica até 2027

O jogador bairradino, que está no Benfica há 14 anos, renovou por mais três temporadas e o seu sonho é chegar à equipa principal.

O Benfica anunciou três renovações, uma delas de um jogador que começou a dar os primeiros passos no futebol no Oliveira do Bairro Sport Clube.

A SAD liderada por Rui Costa renovou até 2027 com Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo de 22 anos, há 14 anos no Benfica. Esta época, Rafa – como é mais conhecido – que é um dos capitães da equipa B, tem 19 jogos e um golo.

“Tentar chegar à equipa principal é o meu objetivo, já estou mais próximo de o alcançar e é para isso que trabalho todos os dias”, referiu o jogador à BTV, que tem trabalhado com alguma frequência com Roger Schmidt.

Sobre os anos que representa o clube encarnado, Rafael Rodrigues, lembrou que “é um percurso muito lindo. Toda a gente já sabe, sou benfiquista desde que nasci. É um enorme orgulho representar este clube. São 14 anos, é verdade, mas já vem de muitos anos atrás, em que sonhei com este momento”, disse.