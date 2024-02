Saúde de proximidade leva especialidades para Águeda

O Hospital de Águeda está a ganhar novas consultas de especialidade com a criação da Unidade de Saúde Local da Região de Aveiro (USLRA).

Os primeiros resultados deste novo modelo de gestão estão a surgir, com a descentralização de várias consultas de especialidade que, até então, eram só realizadas no Hospital de Aveiro.

O Departamento de Psicologia e Saúde Mental já se organizou e, desde 1 de fevereiro, as consultas de Psiquiatria, Pedopsiquiatria, Psicologia e Enfermagem, para além do Hospital de Aveiro, estão a distribuir-se pelas demais unidades hospitalares que integram a ULSRA, permitindo que no Hospital de Águeda, às quintas e sextas-feiras se realizem consultas de Psiquiatria, às quintas-feiras de Pedopsiquiatria e as consultas de Enfermagem decorrem às quintas e sextas-feiras. Esta medida abrange também os hospitais de Estarreja e de Ovar.

Para Margarida França, presidente da ULSRA, “esta possibilidade de os doentes não necessitarem de se deslocar, ou no caso de concelhos limítrofes, poderem encurtar as suas deslocações, é uma das inegáveis mais-valias do novo modelo de gestão associado a respostas assistenciais de proximidade e de integração de cuidados”.