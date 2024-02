Bolo recheado com morangos

Ingredientes:

Bolo

4 ovos

125 g de açúcar

150 g de farinha com fermento

Manteiga para untar

Recheio

5 dl de natas frescas

100 g de açúcar

1 colher (sopa) de gelatina em pó

Gotas de essência de baunilha q.b.

1 kg de morangos

Bolo: Bata os ovos com o açúcar e misture-lhes a farinha, delicadamente e sem bater. Deite numa forma redonda untada com manteiga e forrada com papel vegetal. Leve ao forno a 160º C, durante cerca de 50 minutos.

Recheio: Bata as natas com o açúcar até obter um chantilly firme. Dissolva a gelatina numa chávena (café) com água fervente. Deixe arrefecer e depois incorpore no chantilly. Por fim, adicione algumas gotas de essência de baunilha para aromatizar.

Depois de cozido, deixe o bolo arrefecer um pouco e depois desenforme-o. De seguida, corte-o transversalmente e coloque novamente a parte inferior na forma. Cubra com 1/4 do chantilly e alise com uma espátula. Por cima, disponha alguns morangos arranjados e cortados ao meio e depois mais 1/4 do chantilly. Cubra cuidadosamente com a metade superior do bolo, aconchegando muito bem. Guarde no frio até prender.

Nessa altura, desenforme o bolo com cuidado sobre um prato de servir. Decore a superfície com o restante chantilly.

Complete a decoração com os restantes morangos e leve ao frigorífico até servir.