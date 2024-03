Anadia dedica uma semana ao ambiente

Ponto alto da atividade decorrerá no sábado, dia 23 de março, com uma ação de recolha de lixo pelas ruas de todas as freguesias do concelho.

Com o slogan “Anadia + Limpa, Anadia + Verde”, o Município está a dedicar esta semana ao ambiente, com o apoio de todas as Juntas e Uniões de Freguesia.

Nesta ação, que decorre de 18 a 22 de março, destacam-se várias atividades, desde plantação de árvores nas freguesias, terminando com uma grande ação de recolha de lixo por todo o concelho.

Voluntários voltam a recolher lixo

O ponto alto da atividade prende-se com a ação de recolha de lixo pelas ruas de todas as freguesias do concelho, que decorrerá no sábado, dia 23 de março, envolvendo a participação de voluntários de associações locais.

A iniciativa tem como propósitos, contribuir para um ambiente mais limpo, alertando para a problemática do lixo, sensibilizando assim a comunidade para a necessidade de reduzir a pegada ecológica.

Recorde-se que o balanço da ação levada a cabo, no ano passado, é bastante positivo, tendo envolvido cerca de 500 voluntários, com mais de 1.200 quilos de lixo recolhidos em todo o concelho.

O objetivo desta iniciativa é o de sensibilizar a população para a proteção da natureza, reduzindo assim a pegada ecológica para um concelho mais sustentável.