Câmara lança concurso para ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2

Projeto para Águeda custa 10 milhões de euros e permite ligação do parque empresarial à rde de vias nodais.

A Câmara Municipal de Águeda aprovou a abertura de concurso público internacional para a construção da ligação do Parque Empresarial do Casarão (PEC) ao IC2, com um preço base de cerca de 10 milhões de euros .

Esta empreitada, financiada a 100% ao abrigo do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), inclui a reabilitação da Estrada Municipal 605-1 e do troço que liga à EN333, bem como a construção de um viaduto sobre a EN1 e a adequação do Eixo Rodoviário de acesso ao PEC.

Ao mesmo tempo que é criado um acesso de grande relevância para o PEC, permitindo o fluxo de mercadorias das empresas à rede de vias nodais (IC2, Porto de Aveiro, Rede Ferroviária Nacional, A1 e A25), esta obra permite ao Município resolver um problema no cruzamento com a EN 1, conhecido como o “cruzamento da cerâmica do Alto”.

