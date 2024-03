Ingredientes:

8 gemas

4 ovos

250 g de açúcar

1 c. (sopa) de aguardente

Raspa de meio limão

125 g de farinha

Bata muito bem as gemas com os ovos, o açúcar e a raspa de limão até dobrar o seu tamanho e obter um creme fofo e esbranquiçado.

Em seguida peneire a farinha e junte ao preparado, delicadamente, sem bater muito.

Unte uma forma com manteiga e polvilhe com farinha ou forre com papel vegetal, verta o preparado e leve ao forno à temperatura de 160 ºC, por 25 minutos.