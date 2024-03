Eleições Legislativas: Ainda se lembra dos resultados de 2022?

O país prepara-se para voltar às urnas no próximo domingo, dia 10 de março. Estas eleições legislativas antecipadas surgem dois anos e dois meses depois de os eleitores portugueses terem dado a maioria absoluta ao Partido Socialista. Nessa altura, Pedro Nuno Santos era o n.º 1 do PS eleito pelo círculo de Aveiro. No próximo domingo, volta a sê-lo, mas com o objetivo de ser o próximo primeiro-ministro.

Joana Sá Pereira, da Mealhada, deputada pelo PS na Assembleia da República nas duas últimas legislaturas, volta a fazer parte da lista (em 7.º lugar) do Partido Socialista, pelo círculo de Aveiro.

Na lista do PS, para além de Joana Sá Pereira, estão outros nomes da Bairrada: Paulo Tomaz, de Águeda (presidente da Concelhia do PS e membro da Assembleia Municipal), em 10.º lugar; e Miguel Tarenta, de Vagos, em 15.º. André Henriques, vereador do PS na Câmara Municipal de Anadia, surge como 1.º suplente e Maria Manuela Oliveira, de Oliveira do Bairro, é a 4.ª suplente.

Quanto ao PSD, desta vez não concorre sozinho, mas coligado com o CDS e o PPM, formando os três partidos a AD (Aliança Democrática). O candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, apesar de ser do distrito de Aveiro, vai como n.º1 pelo círculo de Lisboa. Quanto ao cabeça de lista por Aveiro, mudou em relação às últimas legislativas – deixou de ser António Topa Gomes, passou a ser Emídio Sousa – e como n.º 2 vai Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, que suspendeu funções na autarquia para concorrer nestas eleições. Silvério Regalado ocupa, assim, o lugar que, nas últimas eleições, foi de Paula Cardoso, do PSD, que desta vez surge em 6.º lugar na lista. De fora ficou Rui Cruz (Vagos) que, nas últimas eleições, foi eleito (ia em 5.º lugar).

Maria do Céu Marques, presidente da Distrital do CDS de Vagos e vereadora na Câmara Municipal de Vagos, é a primeira candidata do CDS a integrar a lista da AD pelo círculo de Aveiro. Vai em 10.º lugar.

Os eleitos em 2022

Em 2022, entre os 16 eleitos por Aveiro, havia então três deputados bairradinos: Joana Sá Pereira (PS, Mealhada), Paula Cardoso (PSD, Águeda) e Rui Cruz (PSD, Vagos). O mealhadense Bruno Coimbra (PSD), que nas legislaturas anteriores, fora eleito pelo círculo de Aveiro, foi reeleito em 2022, mas pelo círculo de Braga. Nas eleições do próximo dia 10 de março, volta a constar na lista por Aveiro, mas como último dos suplentes.

Em 2022, dos seis principais concelhos da Bairrada, quatro mantiveram-se laranja – Vagos, Oliveira do Bairro, Anadia e Cantanhede; e em dois, o PS obteve a maioria – Águeda e Mealhada. Vagos foi mesmo um dos poucos concelhos do país (apenas seis) onde o PSD ultrapassou a fasquia dos 50%.

Por concelhos:

– Em Vagos, o PSD conquistou 51,32% dos votos (PS – 22,14%; CHEGA – 8,46%; CDS – 4,81%; IL – 3,95%)

– Em Oliveira do Bairro, 45,55% para o PSD (25,02% para o PS; em 3.º lugar ficou o CHEGA, com 9,27% dos votos; mais atrás, CDS – 6,17%; IL – 4,85%)

– Por Águeda, saiu vencedor o PS, com 39,42% dos votos (36,30% para o PSD; 6,85% para o CHEGA; IL – 4,01%; BE – 4,01%)

– Em Anadia, o PSD ganhou, com 41,47% dos votos (33,25% para o PSD; 6,73% para o CHEGA; IL – 4,65%; BE – 3,84%)

– Na Mealhada, ganhou o PS, com 48,31% dos votos (PSD – 25,79%; CHEGA – 6,21%; BE – 5,41%; IL – 3,60%)

– Em Cantanhede, o PSD ganhou com 38,02% dos votos (em 2.º lugar, PS – 37,14%; depois, CHEGA – 8,43%; BE – 4,05%; IL – 3,39%).

CDS e BE perderam deputados por Aveiro

Nas últimas legislativas, a 30 de janeiro de 2022, o CDS e o Bloco de Esquerda (BE) perderam, em Aveiro, os 3 deputados que tinham na Assembleia da República, 1 no caso do CDS, 2 no caso do BE.

No total dos 16 mandatos por Aveiro, foram eleitos 8 deputados pelo PS (mais um do que em 2019), 7 deputados do PSD (mais um do que em 2019) e o CHEGA elegeu, pela primeira vez, um deputado por Aveiro.

O CHEGA quer voltar a fazer história em Aveiro nestas legislativas e eleger, pelo menos, três deputados. Jorge Valsassina Galveias, atual deputado e novamente cabeça-de-lista pelo distrito, espera vir a ter no parlamento companhia de outros elementos candidatos por Aveiro. Para as eleições de 10 de março, a lista do CHEGA apresenta em número 2 Maria José Aguiar (de Sever do Vouga), e em 3.º lugar Armando Grave (de Aveiro). A primeira bairradina na lista do CHEGA é Sónia Antunes, de Águeda. Está em 5.º lugar na lista.

Abstenção na Bairrada nos 46,5%

Voltando às eleições de há dois anos, no círculo eleitoral de Coimbra, onde Cantanhede se inclui, foi evidente a hegemonia socialista. O PS alcançou vitórias em 16 concelhos, sendo a exceção precisamente Cantanhede, onde apesar de uma curta margem (pouco mais de 150 votos), o PSD saiu vencedor.

De notar ainda que o CHEGA foi, nas Legislativas de 2022, a terceira força política mais votada no país e em toda a Bairrada. No caso de Oliveira do Bairro, ficou inclusive à frente do CDS-PP, partido que lidera a Câmara Municipal.

Quanto à abstenção, de realçar que, a nível nacional, desceu para 42,04%. No distrito de Aveiro, foi de 43,22%, e nos seis concelhos da Bairrada, a média da abstenção foi de 46,5%, sendo que a Mealhada foi o concelho onde a abstenção foi menor (44,83%) e Vagos, onde foi maior (48,98%).