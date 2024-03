Lions Clube de Vagos assinala 34.º aniversário

Durante a cerimónia, foi homenageado Paulo Gravato. Com 30 anos de carreira, o músico integra os Comité Caviar, banda que acompanha Pedro Abrunhosa, e trabalha com Os Azeitonas, tocando saxofone soprano, alto, tenor, barítono e flauta transversal.

Vida longa de 34 anos, mas também de entrega à comunidade vaguense, porque afinal “nós servimos!”. Foi esta a mensagem deixada, pelo clube Santa Joana Princesa, afilhado do Lions de Vagos, que celebrou no passado domingo mais um aniversário. Mantendo viva a tradição, o clube “padrinho” marcou presença em Vagos. A ele se associaram clubes oriundos de Bragança, Braga, Senhora da Hora, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Gaia, S. João da Madeira, Barcelos, Águeda, Bairrada e Ílhavo.