“O Leitão da Bairrada é o único destino gastronómico do país”

Cumprindo a tradição, o Palace Hotel do Bussaco, foi palco, no passado sábado, dia 2 de março, do XVII Capítulo da Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada que, na presente edição, entronizou o chef Rui Paula, como Confrade de Honra e o produtor bairradino, Luís Pato como Confrade Enófilo.

Num evento que pretende continuar a defender e perpetuar uma das sete maravilhas gastronómicas de Portugal, o Leitão da Bairrada, os 140 confrades e convidados ouviram e aplaudiram a intervenção do chef Rui Paula, especialmente quando este constatou ser o Leitão da Bairrada “o único destino gastronómico do país”, reportando-se a uma palestra que proferiu na BTL, sobre o Guia Michelin.

Aos presentes explicou que “a gastronomia portuguesa, quando bem utilizada e trabalhada, com bons produtos, tem de ser enaltecida”.

Produtor Luís Pato é o Confrade Enófilo 2024

“Portugal tem receitas seculares que passam de mão em mão. Receitas tão culturais que dizem quem somos, o que somos e porque somos. Receitas que contam uma história e isso não se pode perder”, vincou, lamentando que nos dias de hoje, estes testemunhos não estejam a ser passados aos jovens chefs, mais focados em conquistar estrelas Michelin: “Michelin também se cozinha de forma sapiente.

Os melhores chefs Michelin são aqueles que dominam toda a técnica tradicional do seu país”, defendeu ainda Rui Paula, para quem, não restam dúvidas que, “a Bairrada é um destino gastronómico através do Leitão” porque teve gente empreendedora, não esquecendo a importância das autarquias e municípios nesta projeção.

