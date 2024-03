Queijadas de queijo fresco

Ingredientes:

Massa

250 g de farinha

60 g de banha

1 c. (café) de sal

Recheio

0.5 kg de queijo fresco sem sal

0,5 kg de açúcar

125 g de manteiga

12 gemas

60 g de farinha

Amasse bem a farinha com a banha e sal. Vá juntando água tépida e amassando até obter uma massa moldável. Molde uma bola e polvilhe com farinha. Reserve.

Para o recheio, misture o queijo com o açúcar. Incorpore a manteiga, as gemas e a farinha. Mexa bem sem bater.

Unte 12 formas de queijadas com banha. Tenda a massa finamente e forre as formas. Retire o excesso de massa e recheie com o preparado de queijo. Transfira para um tabuleiro e leve ao forno a 170ºC, durante cerca de 25 minutos.

Findo o tempo, retire e vire-as sobre uma superfície de trabalho polvilhado com açúcar. Deixe arrefecer e delicie-se!