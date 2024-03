Croquetes de Carne

Ingredientes:

1 cebola

3 dentes de alho

2 c. (sopa) de manteiga

400 g de carne picada

50 g de farinha

2 ovos

Salsa picada

Pimenta e sal q.b.

Mostarda

4 c (sopa) de pão ralado

Óleo ou azeite para fritar

Refogue a cebola e os alhos picados na manteiga. Junte a carne e tempere com sal, pimenta, mostarda e a salsa picada. Cozinhe durante alguns minutos.

A seguir, adicione a farinha e envolva até obter uma massa que se descole do tacho. Por fim, junte o pão ralado.

Retire do calor e deixe arrefecer. Retifique os temperos. Molde pequenos croquetes na palma da mão e passe-os por farinha, ovos batidos e pão ralado.

Frite em óleo quente e escorra sobre papel absorvente.